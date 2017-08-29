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Павел Борщ: При поддержке своих болельщиков Польша может преподнести сюрприз

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский тренер Павел Борщ поделился мнением о возможном сопернике сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.

- В четвертьфинале соперником нашей команды станет победитель пары Польша - Словения. Предматчевые расклады говорят за то, что нам предстоит сыграть с хозяевами турнира. Как нужно действовать сборной России, чтобы пройти поляков?
- Во-первых, мы не знаем, будет ли это сборная Польши. Конечно, с большой долей вероятности, нам предстоит сыграть именно против этой команды. С одной стороны, поляки на данный момент не показывают содержательной игры на этом чемпионате Европы, как впрочем, и в сезоне вообще. Мировую лигу они тоже провели достаточно слабо. В то же время, это команда, которая при поддержке своих болельщиков, забивающих залы до отказа, может преобразиться. На матче со сборной России в Кракове совершенно точно будет аншлаг. Мы видели сборную Польши на чемпионате мира 2014 года, когда они стали чемпионами. Это была совершенно другая команда, потому что болельщики невероятным образом помогали своей сборной, становились седьмым и даже восьмым игроком на площадке. В таких обстоятельствах возможны сюрпризы. Но если брать чисто волейбольную составляющую, то поляки пока не впечатляют своей игрой, - сказал Борщ.

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