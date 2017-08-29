Шик стал игроком «Ромы»
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Чешский
нападающий Патрик Шик перешел в «Рому». Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
Сообщается, что «Рома»
арендовала игрока у «Сампдории» на сезон за пять миллионов евро. По окончании
сезона римский клуб обязан выкупить его за 33 миллиона евро. Кроме того, у
клуба из Генуи будет право получить процент с будущих трансферов чеха. До этого
он мог перейти в «Ювентус», но был «забракован» медиками на медосмотре из-за
проблем с сердцем.
В прошедшем
сезоне 21-летний Патрик Шик провел 35 матчей за «Сампдорию» и забил 13 мячей
при пяти голевых передачах.
UFFICIALE 😏— AS Roma (@OfficialASRoma) 29 августа 2017 г.
Benvenuto Patrik #Schick! 🔶🔴https://t.co/cZDZAGA9QW#ASRoma pic.twitter.com/vip48VXvD4
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