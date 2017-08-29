Шик стал игроком «Ромы»

Чешский нападающий Патрик Шик перешел в «Рому». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что «Рома» арендовала игрока у «Сампдории» на сезон за пять миллионов евро. По окончании сезона римский клуб обязан выкупить его за 33 миллиона евро. Кроме того, у клуба из Генуи будет право получить процент с будущих трансферов чеха. До этого он мог перейти в «Ювентус», но был «забракован» медиками на медосмотре из-за проблем с сердцем.

В прошедшем сезоне 21-летний Патрик Шик провел 35 матчей за «Сампдорию» и забил 13 мячей при пяти голевых передачах.