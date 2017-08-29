Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шик стал игроком «Ромы»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Чешский нападающий Патрик Шик перешел в «Рому». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что «Рома» арендовала игрока у «Сампдории» на сезон за пять миллионов евро. По окончании сезона римский клуб обязан выкупить его за 33 миллиона евро. Кроме того, у клуба из Генуи будет право получить процент с будущих трансферов чеха. До этого он мог перейти в «Ювентус», но был «забракован» медиками на медосмотре из-за проблем с сердцем.

В прошедшем сезоне 21-летний Патрик Шик провел 35 матчей за «Сампдорию» и забил 13 мячей при пяти голевых передачах.

 


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛНету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Михаил Бакаев стал игроком «Анжи»Полузащитник «Кайрата» Михаил Бакаев перешел в махачкалинский «Анжи».Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 годаФорвард миланского «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако». Об этом информирует официальный «твиттер» французского клуба.«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио» Об этом на своем сайте сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.Вурос и Шаллаи пополнили состав АПОЭЛаПеред стартом в Лиге чемпионов кипрский АПОЭЛ подписал двух новых игроков.
Футбол
Анатолий Мещеряков: У Дзюбы чрезмерные финансовые запросы для «Локомотива»
Футбол
Неймар советует Коутиньо не переходить в «Барселону»
Бокс
Организаторы боя Головкин - Альварес продали билеты на сумму 30 миллионов $
Футбол
Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года
все новости
Сампдория
Сампдориякалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Патрик Шик
Патрик Шиквсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы