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В Бразилии опровергли новость о том, что Неймар советовал Коутиньо не переходить в «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильское издание  Estadao Esportes попросило не публиковать новости по поводу того, что Неймар, якобы, советовал Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону». Эта информация оказалась недостоверной.

Ранее испанские СМИ, ссылаясь на это издание, сообщили, что Неймар в разговоре с Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны». Также он подал в суд на каталонский клуб  в ответ на иск «Барсы» против него.

В прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял участие в 36 матчах и забил 14 мячей.


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