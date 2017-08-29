В Бразилии опровергли новость о том, что Неймар советовал Коутиньо не переходить в «Барселону»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бразильское
издание Estadao Esportes попросило не публиковать
новости по поводу того, что Неймар, якобы, советовал Филиппе Коутиньо не
переходить в «Барселону». Эта информация оказалась недостоверной.
Ранее испанские СМИ, ссылаясь
на это издание, сообщили, что Неймар в разговоре с
Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону»,
а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны».
Также он подал в суд на каталонский клуб
в ответ на иск «Барсы» против него.
В прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял участие в 36 матчах и забил 14 мячей.
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