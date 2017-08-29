В Бразилии опровергли новость о том, что Неймар советовал Коутиньо не переходить в «Барселону»

Бразильское издание Estadao Esportes попросило не публиковать новости по поводу того, что Неймар, якобы, советовал Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону». Эта информация оказалась недостоверной.

Ранее испанские СМИ, ссылаясь на это издание, сообщили, что Неймар в разговоре с Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны». Также он подал в суд на каталонский клуб в ответ на иск «Барсы» против него.

В прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял участие в 36 матчах и забил 14 мячей.