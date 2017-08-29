Илья «Illidan» Пивцаев стал капитаном SFTe-sports
Организация SFTe-sports анонсировала новый состав по Dota 2.
«В этот раз мы собрали интернациональный состав, некоторых игроков вы уже знаете, а некоторые только врываются на профессиональную сцену! Мы будем стремиться к стабильности и результативности состава! Поддержите ребят в новом сезоне и болейте за Волков!» — говорится в анонсе организации.
Состав SFTe-sports по Dota 2:
Илья «Illidan» Пивцаев (капитан)
Топиас «Topson» Таавитсайнен
Никлас «Niqua» Вестергард
Томми «ST_ST» Лии
Пету «Peksu» Ваатайнен
27 августа коллектив выиграл ProDotA Cup Europe #21, обыграв в финале Double Dimension со счетом 3:0.
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