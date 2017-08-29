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Сергей Собянин: «Лужники» готовы к проведению соревнований

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что арена «Лужники» полностью построена и готова к проведению соревнований.

- «Лужники» полностью построены, приняты экспертизой и готовы к проведению соревнований. В настоящее время заканчивается внешний период безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь будет более 2000 видеокамер, двойной периметр безопасности, - передает слова Собянина «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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