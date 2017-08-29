«Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты
«Трактора» одержали победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами у челябинской команды отметились Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен. У магнитогорского клуба точный бросок на счету Мэтта Эллисона.
В следующем матче «Трактор» 1 сентября на своей площадке примет «Адмирал». В тот же день «Металлург» дома примет «Амур».
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1).
Место и дата
29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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