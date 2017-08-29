«Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»

Хоккеисты «Трактора» одержали победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у челябинской команды отметились Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен. У магнитогорского клуба точный бросок на счету Мэтта Эллисона.

В следующем матче «Трактор» 1 сентября на своей площадке примет «Адмирал». В тот же день «Металлург» дома примет «Амур».