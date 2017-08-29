Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 400 голевых передач

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым в истории КХЛ игроком, сделавшим 400 результативных передач.

В матче против «Трактора» (1:2) Мозякин сделал голевую передачу на Мэтта Эллисона.

Отметим, что второе месо по этому показателю занимает Александр Радулов (388 передач), третье — Вадим Шипачев (322).

Всего в КХЛ на счету Сергея 746 (346+400) очков в 614 встречах. Ранее Мозякин стал первым игроком в истории отечественных чемпионатов, забившим 600 голов.