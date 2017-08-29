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Пуляев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. Россиянин Михаил Пуляев стал серебряным призеров в весовой категории до 66 кг.

В финале Пуляев уступил японцу Хифуми Абе, который завоевал золото. Бронза у израильтянина Тала Фликера  и грузина Важи Маргвелашвили.

Дзюдо. Чемпионат мира

Будапешт (Венгрия)

Мужчины. До 66 кг

1. Хифуми Абе (Япония)

2. Михаил Пуляев (Россия)

3. Тал Фликер (Израиль), Важа Маргвелашвили (Грузия). 

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