Пуляев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. Россиянин Михаил Пуляев стал серебряным призеров в весовой категории до 66 кг.

В финале Пуляев уступил японцу Хифуми Абе, который завоевал золото. Бронза у израильтянина Тала Фликера и грузина Важи Маргвелашвили.

Дзюдо. Чемпионат мира

Будапешт (Венгрия)

Мужчины. До 66 кг

1. Хифуми Абе (Япония)

2. Михаил Пуляев (Россия)

3. Тал Фликер (Израиль), Важа Маргвелашвили (Грузия).