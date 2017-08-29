Пуляев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Будапеште
(Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. Россиянин Михаил Пуляев стал
серебряным призеров в весовой категории до 66 кг.
В финале Пуляев
уступил японцу Хифуми Абе, который завоевал золото. Бронза у израильтянина Тала Фликера и грузина Важи
Маргвелашвили.
Дзюдо. Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Мужчины. До 66 кг
1. Хифуми Абе (Япония)
2. Михаил Пуляев (Россия)
3. Тал Фликер (Израиль), Важа Маргвелашвили (Грузия).
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