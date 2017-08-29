Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медаль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Гамбурге (Германия)
проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. В весовой категории до 91
кг в полуфинал пробился россиянин Евгений Тищенко.
В 1/4 финала олимпийский
чемпион и действующий чемпион мира победил новозеландца Давида Нийку – 4:1.
Таким образом, он гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.
Еще один россиянин Василий
Егоров в категории до 49 кг на этой же стадии казахстанцу Жомарту Ержану
– 0:5.
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