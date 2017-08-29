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Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медаль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. В весовой категории до 91 кг в полуфинал пробился россиянин Евгений Тищенко.

В 1/4 финала олимпийский чемпион и действующий чемпион мира победил новозеландца Давида Нийку – 4:1. Таким образом, он гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.

Еще один россиянин Василий Егоров в категории до 49 кг на этой же стадии казахстанцу Жомарту Ержану – 0:5.

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