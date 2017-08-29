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Валерий Мешков: У Липницкой не было четкого фундамента, какой сейчас есть у Медведевой

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Советский фигурист и тренер Валерий Мешков не считает, что Юлии Липницкой так и не удалось раскрыть талант полностью.

— Все-таки она была в командном турнире олимпийской чемпионкой, поэтому можно сказать, что этот ребенок все выполнил, что положено. Другое дело — дальнейшая судьба. Ей часто травмы надоедали. Ну и потом, она с возрастом многое потеряла, а фигурное катание все-таки не стоит на месте, идет вперед.

Девушки иногда рано заканчивают. Много зависит от того, какие технические данные были заложены в детстве. Если построить здание без фундамента, оно разрушится. Мое четкое впечатление, что у Липницкой не было четкого фундамента, какой сейчас есть у Медведевой, — передает слова Мешкова «Собеседник».

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире недавно объявила о завершении спортивной карьеры.  

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