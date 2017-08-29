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Александр Горбенко: Эксплуатация «Лужников» будет обходиться в 1,1 - 1,2 миллиарда рублей в год

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал, во сколько будет обходиться эксплуатация стадиона «Лужники».

- Эксплуатация будет стоить 1,1 - 1,2 миллиарда рублей в год. Мы поэтому и говорим, что режим наследия - очень важный вопрос. Спортивно-коммерческая инфраструктура «Лужников» предполагает, что бизнес будет сбалансирован, и эти объекты не будут обречены на медленное разрушение, а будут иметь возможность развиваться, - передает слова Горбенко «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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