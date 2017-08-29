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Петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани во втором официальном матче в своей истории

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит СПб» во втором матче предварительного этапа Кубка России обыграл в трех сетах «Зенит-Казань».

Счет по сетам: 25:14; 25:18; 25:22.

Встреча с казанской командой стала для петербургских зенитовцев второй официальной игрой в истории.  В первой «Зенит СПб» проиграл в трех сетах «Динамо» из Ленинградской области.

Клуб был создан летом 2017 года по инициативе «Газпрома». В июне петербуржцы были приняты в Суперлигу и заменили в чемпионате краснодарское «Динамо».

Напомним, кроме «Зенитов» в группе А предварительного этапа Кубка России выступают «Динамо-ЛО» и нижегородский АСК. 30 августа «Зенит СПб» сыграет с АСК, а «Динамо-ЛО» – с «Зенитом-Казань».  Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с таким же количеством очков расположились на третьей строчке.

Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань».

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