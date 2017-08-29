Петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани во втором официальном матче в своей истории
«Зенит СПб» во втором
матче предварительного этапа Кубка России обыграл в трех сетах «Зенит-Казань».
Счет по сетам:
25:14; 25:18; 25:22.
Встреча с казанской командой стала для петербургских
зенитовцев второй официальной игрой в истории. В первой «Зенит СПб» проиграл в трех сетах «Динамо»
из Ленинградской области.
Клуб был создан летом 2017 года по инициативе «Газпрома». В
июне петербуржцы были приняты в Суперлигу и заменили в чемпионате краснодарское
«Динамо».
Напомним, кроме «Зенитов» в группе А предварительного этапа
Кубка России выступают «Динамо-ЛО» и нижегородский АСК. 30 августа «Зенит СПб»
сыграет с АСК, а «Динамо-ЛО» – с «Зенитом-Казань». Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет
таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с
таким же количеством очков расположились на третьей строчке.
Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с
28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По
его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам
конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от
участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл
«Зенит-Казань».