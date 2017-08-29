Сергей Собянин: Реконструкция «Лужников» стоила 24 миллиарда рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стоимости реконструкции стадиона «Лужники».

- Стадион стоил 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый стадион в мире подобного рода. Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тысяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены. Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее, - передает слова Собянина «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.