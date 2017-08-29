Каролина Плишкова обыграла Линетт и вышла во второй раунд US Open

Матч первого раунда US Open в женском одиночном разряде между чешкой Каролиной Плишковой и полячкой Магдой Линетт завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в пользу Плишковой.

Матч продолжался один час и 18 минут. Чешка, которая является первой сеянной на турнире, сделала восемь эйсов при четырех двойных ошибках. У Линетт ноль эйсов и три двойные. В следующем раунде Плишкова сыграет с победительницей пары Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) - Николь Гиббс (США).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг