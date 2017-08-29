Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова обыграла Линетт и вышла во второй раунд US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда US Open в женском одиночном разряде между чешкой Каролиной Плишковой и полячкой Магдой Линетт завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в пользу Плишковой.

Матч продолжался один час и 18 минут. Чешка, которая является первой сеянной на турнире, сделала восемь эйсов при четырех двойных ошибках. У Линетт ноль эйсов и три двойные. В следующем раунде Плишкова сыграет  с победительницей пары Вероника Сепеде Роиг (Парагвай)  - Николь Гиббс (США).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Линетт М. (Польша) - 6:2, 6:1

Место и дата

29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова вернется на вершину? У россиянки есть шанс возглавить рейтингКузнецова вернется на вершину? У россиянки есть шанс возглавить рейтингСразу восемь теннисисток могут стать первой ракеткой мира по итогам US Open.Плишкова лидирует в рейтинге WTA, Кузнецова – восьмаяОпубликована новая версия рейтинга WTA.Вихлянцева уступила Каролине Плишковой во втором круге турнира в ЦинциннатиРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати.Вихлянцева уступила Плишковой на турнире в ЦинциннатиМатч первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США) между чешкой Каролиной Плишковой и россиянкой Натальей Вихлянцевой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Плишковой.Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTAПобедительница турнира WTA Rogers Cup в Торонто Элина Свитолина вышла на первое место в чемпионской гонке. 22-летняя украинская теннисистка опередила на 40 очков Симону Халеп из Румынии.
Футбол
Шик стал игроком «Ромы»
Велошоссе
Итальянец Трентин выиграл десятый этап «Вуэльты»
Дзюдо
Кузютина завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо
Олимпиада
Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Универсиады
все новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости