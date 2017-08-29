Каролина Плишкова обыграла Линетт и вышла во второй раунд US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого
раунда US Open в женском одиночном разряде между чешкой
Каролиной Плишковой и полячкой Магдой Линетт завершился победой чешской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в пользу Плишковой.
Матч продолжался
один час и 18 минут. Чешка, которая является первой сеянной на турнире, сделала
восемь эйсов при четырех двойных ошибках. У Линетт ноль эйсов и три двойные. В
следующем раунде Плишкова сыграет с
победительницей пары Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) - Николь Гиббс (США).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Линетт М. (Польша) - 6:2, 6:1
Место и дата
29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
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