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Александр Волков: Со стороны показалось, что «Зенит» спокойно обыграл лучшую команду мира, но нам было непросто (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о победе (3:0) над «Зенитом-Казань» в матче предварительного этапа Кубка России.

- Мы сделали работу над ошибками после поражения от «Динамо-ЛО». Поняли, что нам мешает и играли с «Зенитом» всей командой. Хорошо справились с доигровкой и сделали минимальное количество ошибок на подаче. 

- Вы так буднично и спокойно обыграли лучшую команду мира.
- Нет, было очень тяжело. Может, по счету или со стороны так показалось, но нам было непросто. Приходилось в каждом эпизоде отдаваться на все сто процентов.

- Казанский «Зенит» сейчас не в идеальном составе.  Когда вернутся их лидеры, все будет иначе?
- Да, это будет совсем другая игра. И нам будет проще, ведь приедут наши статистики, которых сейчас нет. Они разберут соперника и помогут нам.

- Это победа означает, что с «Зенитом» можно играть и побеждать его. 
- Конечно, любую команду можно побеждать. Главное отталкиваться от своей игры. 

- Несмотря на то, что состав соперника был не оптимальный, такая победа добавит вам уверенности?
- Конечно. Особенно после поражения от «Динамо-ЛО». Нам нужна была только победа, - передает слова Волкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани в трех сетах. 30 августа «Зенит СПб» сыграет с АСК, а «Зенит-Казань» - с «Динамо-ЛО». Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с таким же количеством очков расположились на третьей строчке.

Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань».

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