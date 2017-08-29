Алексей Вербов: Надеюсь, петербургский «Зенит» будет клубом-грандом

Играющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о создании «Зенита» петербургского.

- Что думаете об образовании петербургского «Зенита»?

- А что может думать спортсмен при образовании клуба-гранда, которым он, как я надеюсь, будет. И я надеюсь, что это не будет клуб-одногодка, а серьезный проект в прекрасном городе, в котором великолепные традиции. Чем больше будет появляться таких клубов, тем лучше для всех, начиная от развития волейбола, заканчивая самими спортсменами. Просто в плане места работы – банально звучит, но это так. Очень часто бывает, что в какой-то момент вкладываются в команду, а потом про нее забывают, свои интересы решили и все. Я очень хотел бы надеяться, что это не так, и клуб будет существовать еще, начнем лет с двадцати, - передает слова Вербова корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге».

Напомним, клуб был создан летом 2017 года по инициативе «Газпрома». В июне петербуржцы были приняты в Суперлигу и заменили в чемпионате краснодарское «Динамо».