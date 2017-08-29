Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Локомотив3 : 1Витязь
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Хоккей  Динамо Москва1 : 1Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Вербов: Надеюсь, петербургский «Зенит» будет клубом-грандом

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Играющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о создании «Зенита» петербургского.

- Что думаете об образовании петербургского «Зенита»?
- А что может думать спортсмен при образовании клуба-гранда, которым он, как я надеюсь, будет. И я надеюсь, что это не будет клуб-одногодка, а серьезный проект в прекрасном городе, в котором великолепные традиции. Чем больше будет появляться таких клубов, тем лучше для всех, начиная от развития волейбола, заканчивая самими спортсменами. Просто в плане места работы – банально звучит, но это так. Очень часто бывает, что в какой-то момент вкладываются в команду, а потом про нее забывают, свои интересы решили и все. Я очень хотел бы надеяться, что это не так, и клуб будет существовать еще, начнем лет с двадцати, - передает слова Вербова корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге».

Напомним, клуб был создан летом 2017 года по инициативе «Газпрома». В июне петербуржцы были приняты в Суперлигу и заменили в чемпионате краснодарское «Динамо». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лоран Алекно: Появление петербургского «Зенита» дает развитие российскому волейболуСвязующий казанского «Зенита» Лоран Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении (0:3) от одноклубников из Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России.Леон: Поражение от петербургского «Зенита» – это только одна проигранная игра. Ничего не случилосьДоигровщик казанского «Зенита» Леон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от одноклубников из Петербурга (0:3) в матче предварительного этапа Кубка России.Александр Волков: Со стороны показалось, что «Зенит» спокойно обыграл лучшую команду мира, но нам было непросто (видео)Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о победе (3:0) над «Зенитом-Казань» в матче предварительного этапа Кубка России.Петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани во втором официальном матче в своей истории«Зенит СПб» во втором матче предварительного этапа Кубка России обыграл в трех сетах «Зенит-Казань».«Зенит-Казань» победил АСК на этапе Кубка России в ПетербургеКазанский «Зенит» стартовал на предварительном этапе Кубка России имени Константина Ревы с победы над нижегородским АСК в трех партиях (25:15, 25:17, 25:23).
Футбол
Брат Эдена Азара Килиан перешел в «Челси»
Футбол
Сергей Собянин: Реконструкция «Лужников» стоила 24 миллиарда рублей
Футбол
Александр Горбенко: Эксплуатация «Лужников» будет обходиться в 1,1 - 1,2 миллиарда рублей в год
Бокс
Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медаль
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Алексей Вербов
Алексей Вербоввсе новости