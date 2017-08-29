Александр Волков: Думаю, Россия сможет составить конкуренцию полякам на чемпионате Европы

Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2017.

- Как вы думаете, кто будет соперником россиян в четвертьфинале чемпионата Европы: Польша или Словения?

- Скорее всего, поляки. Процентов на 90. Все-таки команда у них хорошая, да еще и в своем зале играют. Желаю удачи нашей команде, держим за них кулаки.



- Наша сборная сможет составить конкуренцию полякам?

- Давайте я вам такой же вопрос задам? Я думаю, что да (улыбается).

Напомним, чемпионат Европы проходит в Польше. Сборная России вышла в четвертьфинал, где сыграет с хозяевами турнира или со Словенией.