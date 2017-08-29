Александр Волков: Думаю, Россия сможет составить конкуренцию полякам на чемпионате Европы
Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2017.
- Как вы думаете, кто будет соперником россиян в четвертьфинале чемпионата Европы: Польша или Словения?
- Скорее всего, поляки. Процентов на 90. Все-таки команда у них хорошая, да еще и в своем зале играют. Желаю удачи нашей команде, держим за них кулаки.
- Наша сборная сможет составить конкуренцию полякам?
- Давайте я вам такой же вопрос задам? Я думаю, что да (улыбается).
Напомним, чемпионат Европы проходит в Польше. Сборная России вышла в четвертьфинал, где сыграет с хозяевами турнира или со Словенией.
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