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Брат Эдена Азара Килиан перешел в «Челси»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Лондонский «Челси» подписал контракт с бельгийским полузащитником Килианом Азаром. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист перешел из венгерского «Уйпешта». Младший брат другого игрока «Челси» Эдена Азара ранее также выступал в Венгрии за «Уайт Стар» и «Зульте-Варегем». Также сообщается, что пока бельгиец будет выступать за молодежную команду.

В прошедшем сезоне Килиан Азар провел семь матчей за «Уйпешт», пропустив значительную часть сезона из-за травмы. Напомним, что еще один брат Эдена Азара Торган играет за «Боруссию» Менхенгладбах.

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