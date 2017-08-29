Брат Эдена Азара Килиан перешел в «Челси»
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Лондонский «Челси»
подписал контракт с бельгийским полузащитником Килианом Азаром. Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
22-летний
футболист перешел из венгерского «Уйпешта». Младший брат другого игрока «Челси»
Эдена Азара ранее также выступал в Венгрии за «Уайт Стар» и «Зульте-Варегем».
Также сообщается, что пока бельгиец будет выступать за молодежную команду.
В прошедшем
сезоне Килиан Азар провел семь матчей за «Уйпешт», пропустив значительную часть
сезона из-за травмы. Напомним, что еще один брат Эдена Азара Торган играет за «Боруссию»
Менхенгладбах.
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