Лоран Алекно: Появление петербургского «Зенита» дает развитие российскому волейболу

Связующий казанского «Зенита» Лоран Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении (0:3) от одноклубников из Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России.

- Что думаете о появлении нового «Зенита»?

- Я считаю, что это несет только позитив. Там классные игроки, это значит, что чемпионат усилится, будет еще интереснее играть. Плюс одна хорошая команда, это дает развиваться российскому волейболу и российскому чемпионату.



- Сегодня играл «Зенит» против «Зенита». Не было непривычно?

- Нет, это всего лишь название, а волейбол остается тем же.



- Перед встречей с вами петербуржцы проиграли «Динамо-ЛО». Не было из-за этого сложно настроиться на игру с «Зенитом»?

- Нет, нас тот матч вообще не касался. Нам надо было выходить, играть в свою игру и побеждать. Что-то получилось, что-то нет, в новом чемпионате это наша первая игра с хорошим соперником. Так сказать, первый блин комом.



- Из казанского «Зенита» в петербургский перешли несколько игроков. Вам такое предложение поступало?

- Я в том году играл в Высшей лиге А, так что из Суперлиги меня еще никто не звал.



- Вы родились во Франции, за взрослую сборную России пока не играли. Не было мысли выступать за сборную Франции?

- Нет, знаете, я живу в России, у меня из России вся семья, так что не было такой мысли, - сказал Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани в трех сетах. 30 августа «Зенит СПб» сыграет с АСК, а «Зенит-Казань» - с «Динамо-ЛО». Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с таким же количеством очков расположились на третьей строчке.

Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань».