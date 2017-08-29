Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Локомотив3 : 1Витязь
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Хоккей  Динамо Москва1 : 1Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лоран Алекно: Появление петербургского «Зенита» дает развитие российскому волейболу

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Связующий казанского «Зенита» Лоран Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении (0:3) от одноклубников из Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России.

- Что думаете о появлении нового «Зенита»?
- Я считаю, что это несет только позитив. Там классные игроки, это значит, что чемпионат усилится, будет еще интереснее играть. Плюс одна хорошая команда, это дает развиваться российскому волейболу и российскому чемпионату.

- Сегодня играл «Зенит» против «Зенита». Не было непривычно?
- Нет, это всего лишь название, а волейбол остается тем же.

- Перед встречей с вами петербуржцы проиграли «Динамо-ЛО». Не было из-за этого сложно настроиться на игру с «Зенитом»?
- Нет, нас тот матч вообще не касался. Нам надо было выходить, играть в свою игру и побеждать. Что-то получилось, что-то нет, в новом чемпионате это наша первая игра с хорошим соперником. Так сказать, первый блин комом.

- Из казанского «Зенита» в петербургский перешли несколько игроков. Вам такое предложение поступало?
- Я в том году играл в Высшей лиге А, так что из Суперлиги меня еще никто не звал.

- Вы родились во Франции, за взрослую сборную России пока не играли. Не было мысли выступать за сборную Франции?
- Нет, знаете, я живу в России, у меня из России вся семья, так что не было такой мысли, - сказал Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани в трех сетах. 30 августа «Зенит СПб» сыграет с АСК, а «Зенит-Казань» - с «Динамо-ЛО». Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с таким же количеством очков расположились на третьей строчке.

Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Вербов: Надеюсь, петербургский «Зенит» будет клубом-грандомИграющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о создании «Зенита» петербургского.Леон: Поражение от петербургского «Зенита» – это только одна проигранная игра. Ничего не случилосьДоигровщик казанского «Зенита» Леон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от одноклубников из Петербурга (0:3) в матче предварительного этапа Кубка России.Александр Волков: Со стороны показалось, что «Зенит» спокойно обыграл лучшую команду мира, но нам было непросто (видео)Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о победе (3:0) над «Зенитом-Казань» в матче предварительного этапа Кубка России.Петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани во втором официальном матче в своей истории«Зенит СПб» во втором матче предварительного этапа Кубка России обыграл в трех сетах «Зенит-Казань».«Зенит-Казань» победил АСК на этапе Кубка России в ПетербургеКазанский «Зенит» стартовал на предварительном этапе Кубка России имени Константина Ревы с победы над нижегородским АСК в трех партиях (25:15, 25:17, 25:23).
Футбол
Брат Эдена Азара Килиан перешел в «Челси»
Футбол
Сергей Собянин: Реконструкция «Лужников» стоила 24 миллиарда рублей
Футбол
Александр Горбенко: Эксплуатация «Лужников» будет обходиться в 1,1 - 1,2 миллиарда рублей в год
Бокс
Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медаль
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Лоран Алекно
Лоран Алекновсе новости
кубок россии по волейболу
кубок россии по волейболу