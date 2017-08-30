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Андрей Панюков: На просмотре в «Зените» мне никто не обещал, что со мной стопроцентно подпишут контракт

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

– Подписав контракт с «Зенитом», сначала забили за «Зенит»-2 «Балтике», потом дебютировали за основу в Перми. За какую из команд чаще будете играть в этом сезоне? Каков ваш статус?
– Пока не берусь судить об этом, прошло совсем мало времени. Сейчас тренируюсь с основой. Думаю, в ближайшее время смогу точно ответить на этот вопрос.

– Под руководством Манчини вы тренировались на сборах еще без контракта. Волнительный был момент?
– Я приехал на просмотр, и мне никто не обещал, что со мной стопроцентно подпишут контракт, так что об этом старался не думать. Первые два-три дня, может, было это в голове, но потом сконцентрировался на работе. Помогло то, что знал многих ребят раньше – с Нобоа и Кокориным, например, мы пересекались в «Динамо». Сначала да, волновался, но потом понял, что это бессмысленно, надо просто показать себя, а там уже тренеры решат.

– Общались с главным тренером о своей дальнейшей судьбе?
– В основном обсуждали рабочие моменты. Самый длинный диалог состоялся в конце сборов, когда Мистер подвел итоги просмотра и объяснил, что будет дальше.

– Готовы ли вы часть игр провести за «Зенит-2»?
– Буду делать так, как скажут тренеры. Посчитают нужным – без проблем, никаких обид тут быть не может, - приводит слова Панюкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, Панюков 10 августа 2017 года подписал контракт с «Зенитом» на три года. Нападающий выступал за «Атлантас» с 2015 года и уходил в аренду в «Аяччо» и «Брагу».

В сезоне-2016/17 российский форвард в чемпионате Литвы забил 11 голов в 13 матчах. Летом 2017 года форвард провел сборы с «Зенитом», на которых забил два гола в товарищеских матчах. Главным тренером «Атлантаса» до лета 2017 года был Константин Сарсания, который стал спортивным директором «Зенита».

В сезоне-2017/18 Панюков провел два матча в ФНЛ и забил два мяча, а также провел 10 минут во встрече чемпионата России против «Амкара». 

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