Леон: Поражение от петербургского «Зенита» – это только одна проигранная игра. Ничего не случилось

Доигровщик казанского «Зенита» Леон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от одноклубников из Петербурга (0:3) в матче предварительного этапа Кубка России.

- «Зенит» - хорошая команда, а это наш второй день на турнире. Ничего не случилось, это только одна проигранная игра.



- Новая петербургская команда – это что-то новое для вас?

- Каждая команда хорошая и открывает нам что-то новое. Было здорово сыграть с «Зенитом».



- Несколько игроков недавно переехали из Казани в Петербург. У вас было такое предложение?

- Нет, у меня не было каких-либо предложений от петербургского «Зенита», - сказал Леон в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский «Зенит» обыграл одноклубников из Казани в трех сетах. 30 августа «Зенит СПб» сыграет с АСК, а «Зенит-Казань» - с «Динамо-ЛО». Команда из Ленинградской области с 6 очками возглавляет таблицу группы. Петербуржцы с тремя баллами идут на втором месте, казанцы с таким же количеством очков расположились на третьей строчке.

Предварительный этап Кубка России проводится в два круга с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 24 команды, разбитые на 6 групп. По его итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира. Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань».