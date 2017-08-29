Йоветич перешел в «Монако», Кейта станет игроком «Ливерпуля», жеребьевка Кубка России. Главные новости дня

В Бразилии опровергли новость о том, что Неймар советовал Коутиньо не переходить в «Барселону»

Бразильское издание Estadao Esportes попросило не публиковать новости по поводу того, что Неймар, якобы, советовал Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону». Эта информация оказалась недостоверной.