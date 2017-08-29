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Йоветич перешел в «Монако», Кейта станет игроком «Ливерпуля», жеребьевка Кубка России. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России.

2. Черногорский форвард Стеван Йоветич стал игроком «Монако».

3. В следующем сезоне полузащитник Наби Кейта перейдет из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль».

4. Итальянец Трентин выиграл десятый этап «Вуэльты».

5. «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Текст дня: Швед – «наше все». Если справится. Колонка Льва Тигая


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