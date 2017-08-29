Йоветич перешел в «Монако», Кейта станет игроком «Ливерпуля», жеребьевка Кубка России. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Состоялась
жеребьевка 1/16 финала Кубка России.
2. Черногорский
форвард Стеван Йоветич стал игроком «Монако».
3. В следующем
сезоне полузащитник Наби Кейта перейдет из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль».
4. Итальянец
Трентин выиграл десятый этап «Вуэльты».
5. «Трактор»
обыграл магнитогорский «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
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