Илья Воробьев: Матч с «Трактором» определила игра в большинстве и меньшинстве
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
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тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги встречи регулярного чемпионата
КХЛ против «Трактора» (1:2).
- Матч определила игра в большинстве и меньшинстве. «Трактор» забил, но у них и моментов было пять на один, - приводит слова Воробьева официальный сайт челябинской команды.
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1).
Место и дата
29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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