Илья Воробьев: Матч с «Трактором» определила игра в большинстве и меньшинстве

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

- Матч определила игра в большинстве и меньшинстве. «Трактор» забил, но у них и моментов было пять на один, - приводит слова Воробьева официальный сайт челябинской команды.