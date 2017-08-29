Анвар Гатиятулин: Для нас необходима была победа над «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1).

- Для нас эта победа была необходима, и очень рады, что мы сегодня выиграли, потому что через победы приходит уверенность. Видно было, что в начале матча скованность и нервозность присутствовали. Думаю, с каждой игрой будем увереннее.

Мы всегда извлекаем уроки из наших матчей и работаем над ошибками. В этом году начали работу еще на предсезонке. Как я уже говорил, мы только 21 августа собрались в полном составе. Ни одной игры вместе не провели, и бригады большинства тоже чуть-чуть изменились перед сезоном. Возможно, требуется время, но через матчи находим свою игру – разговариваем и разбираем. Очень рады, что сегодня все сработало и принесло победу, - приводит слова Гатиятулин пресс-служба челябинской команды.