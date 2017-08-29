Анвар Гатиятулин: Для нас необходима была победа над «Металлургом»
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тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи регулярного чемпионата
КХЛ против «Металлурга» (2:1).
- Для нас эта победа была необходима, и очень рады, что мы сегодня выиграли, потому что через победы приходит уверенность. Видно было, что в начале матча скованность и нервозность присутствовали. Думаю, с каждой игрой будем увереннее.
Мы всегда извлекаем уроки из наших матчей и работаем над ошибками. В этом году начали работу еще на предсезонке. Как я уже говорил, мы только 21 августа собрались в полном составе. Ни одной игры вместе не провели, и бригады большинства тоже чуть-чуть изменились перед сезоном. Возможно, требуется время, но через матчи находим свою игру – разговариваем и разбираем. Очень рады, что сегодня все сработало и принесло победу, - приводит слова Гатиятулин пресс-служба челябинской команды.
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1).
Место и дата
29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция