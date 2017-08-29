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«Амкар»: Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» дали денег на трансферы

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

В твиттере пермского «Амкара» была опубликована запись, в которой говорится о ЦСКА и «Зенита».

«Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы», – говорится в сообщении.

Напомним, что в матче ЦСКА – «Ахмат» (0:1) арбитр Михаил Вилков ошибочно засчитал гол гостей.


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