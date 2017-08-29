«Амкар»: Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» дали денег на трансферы
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
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пермского «Амкара» была опубликована запись, в которой говорится о ЦСКА и «Зенита».
«Мы готовы подписать петицию,
чтобы ЦСКА не
убивали судьи, а «Зениту» наконец
дали денег на трансферы», – говорится в сообщении.
Напомним, что в матче ЦСКА – «Ахмат» (0:1) арбитр Михаил Вилков ошибочно засчитал гол гостей.
Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость pic.twitter.com/AFlIPX8bxg— FC Amkar (@fc_amkar) 29 августа 2017 г.
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