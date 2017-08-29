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«Локомотив» дома обыграл «Витязь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Локомотива» на своей площадке переиграли «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у ярославцев отметились Дмитрий Лугин, Максим Тальбо и Брэндон Козун. У подольской команды точный бросок на счету Яакко Риссанена.

В следующем матче «Локомотив» 2 сентября в гостях встретится с «Северсталью». «Витязь» 1-го числа сыграет дома с «Югрой».

Матч

Локомотив - Витязь - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Лугин 1:51 (1:0). Риссанен (Копейкин, Манкинен), 21:26 (1:1). Тальбо (Крунвалль, Козун), 27:00 (2:1). Козун 59:44 (3:1).

Место и дата

29 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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