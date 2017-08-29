«Локомотив» дома обыграл «Витязь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты
«Локомотива» на своей площадке переиграли «Витязь» в матче регулярного
чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Заброшенными шайбами у ярославцев отметились Дмитрий Лугин, Максим Тальбо и Брэндон Козун. У подольской команды точный бросок на счету Яакко Риссанена.
В следующем матче «Локомотив» 2 сентября в гостях встретится с «Северсталью». «Витязь» 1-го числа сыграет дома с «Югрой».
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