«Локомотив» дома обыграл «Витязь»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Анвар Гатиятулин: Для нас необходима была победа над «Металлургом»

Анвар Гатиятулин: Для нас необходима была победа над «Металлургом» Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1).

Илья Воробьев: Матч с «Трактором» определила игра в большинстве и меньшинстве

Илья Воробьев: Матч с «Трактором» определила игра в большинстве и меньшинстве Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).