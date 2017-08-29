Кербер уступила Осаке в первом раунде US Open

Матч первого раунда US Open в женском одиночном разряде между немкой Анжелик Кербер и японкой Наоми Осакой завершился победой японской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:1 в пользу Осаки.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Соперницы не сделали ни одного эйса, при этом у немки больше двойных ошибок (5:1). В следующем раунде Осака сыграет с победительницей пары Дениса Аллертова (Чехия) – Ребекка Петерсон (Швеция).

Напомним, что Кербер в прошлом году выиграла турнир, а в нынешнем году была посеяна под шестым номером.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг