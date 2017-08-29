Кербер уступила Осаке в первом раунде US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого
раунда US Open в женском одиночном разряде между немкой
Анжелик Кербер и японкой Наоми Осакой завершился победой японской теннисистки.
Итоговый счет матча – 6:3, 6:1 в пользу Осаки.
Матч продолжался
один час и четыре минуты. Соперницы не сделали ни одного эйса, при этом у немки
больше двойных ошибок (5:1). В следующем раунде Осака сыграет с победительницей
пары Дениса Аллертова (Чехия) – Ребекка Петерсон (Швеция).
Напомним, что
Кербер в прошлом году выиграла турнир, а в нынешнем году была посеяна под
шестым номером.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Осака Н. (Япония) - Кербер А. (Германия) - 6:3, 6:1
Место и дата
29 августа 20:00, , Онлайн-трансляция
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