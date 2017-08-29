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Кербер уступила Осаке в первом раунде US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда US Open в женском одиночном разряде между немкой Анжелик Кербер и японкой Наоми Осакой завершился победой японской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:1 в пользу Осаки.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Соперницы не сделали ни одного эйса, при этом у немки больше двойных ошибок (5:1). В следующем раунде Осака сыграет с победительницей пары Дениса Аллертова (Чехия) – Ребекка Петерсон (Швеция).

Напомним, что Кербер в прошлом году выиграла турнир, а в нынешнем году была посеяна под шестым номером.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Осака Н. (Япония) - Кербер А. (Германия) - 6:3, 6:1

Место и дата

29 августа 20:00, , Онлайн-трансляция


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