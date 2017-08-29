«Халл» Слуцкого подписал нападающего «Вулверхэмптона» Дико
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Малийский
нападающий Нуа Дико перешел из «Вулверхэмптона» в «Халл Сити». Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сумма трансфера
не разглашается. Контракт подписан на
три года с возможностью продления еще на один.
В текущем сезоне
25-летний Нуа Дико провел семь матчей за «Вулверхэмптон» и забил два мяча.
Отметим, что один из мячей он забил в игре против «Халла».
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