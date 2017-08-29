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«Халл» Слуцкого подписал нападающего «Вулверхэмптона» Дико

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Малийский нападающий Нуа Дико перешел из «Вулверхэмптона» в «Халл Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается.  Контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один.

В текущем сезоне 25-летний Нуа Дико провел семь матчей за «Вулверхэмптон» и забил два мяча. Отметим, что один из мячей он забил в игре против «Халла».

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