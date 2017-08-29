Алексей Сорокин: Инспекционный визит ФИФА начнется 26 сентября

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что следующий инспекционный визит ФИФА по городам чемпионата мира по футболу 2018 года начнется 26 сентября.

- Ближайший инспекционный визит ФИФА начнется 26 сентября и продлится до начала октября в нормальном режиме. Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций. Разумеется, наибольшее внимание будет уделено стадионам, также будет осмотрена и другая инфраструктура, необходимая к чемпионату мира, - передает слова Сорокина «Р-Спорт».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.