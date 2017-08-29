Сборная ОАЭ обыграла Саудовскую Аравию в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч азиатской квалификации чемпионата мира-2018
между сборными ОАЭ и Саудовской Аравии завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу сборной ОАЭ.
В составе
победителей отличились Али Ахмед Мабхут и Ахмет Халил. У Саудовской Аравии с
пенальти забил Наваф Аль-Абид.
После матча
девятого тура группы В ОАЭ занимает четвертое место в группе, имея в активе 13
очков. У Саудовской Аравии 16 очков и второе место. На очко больше у лидирующей
сборной Японии. Путевку на чемпионат мира получат две лучшие команды группы, а
третья сыграет в плей-офф.
ЧМ-2018.
Квалификация
Азия
Группа В
9-й тур
Матч
ОАЭ - Саудовская Аравия - 2:1 (0:0)2-й тайм
Место и дата
29 августа 19:30, , Онлайн-трансляция
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