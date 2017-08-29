Сборная ОАЭ обыграла Саудовскую Аравию в квалификации ЧМ-2018

Матч азиатской квалификации чемпионата мира-2018 между сборными ОАЭ и Саудовской Аравии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной ОАЭ.

В составе победителей отличились Али Ахмед Мабхут и Ахмет Халил. У Саудовской Аравии с пенальти забил Наваф Аль-Абид.

После матча девятого тура группы В ОАЭ занимает четвертое место в группе, имея в активе 13 очков. У Саудовской Аравии 16 очков и второе место. На очко больше у лидирующей сборной Японии. Путевку на чемпионат мира получат две лучшие команды группы, а третья сыграет в плей-офф.

ЧМ-2018. Квалификация

Азия

Группа В

9-й тур

Матч ОАЭ - Саудовская Аравия - 2:1 (0:0) 2-й тайм Место и дата 2-й тайм 29 августа 19:30, , Онлайн-трансляция



