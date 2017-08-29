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Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Йокерит»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московское «Динамо» на своей площадке взяло верх на «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча у москвичей заброшенной шайбой отметился Владимир Брюквин, в финской команде точный бросок на счету Марко Анттилы.

В овертайме матча команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу «Динамо» принес точный бросок Артема Подшендялова.

В следующем матче «Динамо» 2 сентября на выезде сыграет с одноклубниками из Риги. «Йокерит» 6 числа встретится в гостях со «Спартаком».

Матч

Динамо - Йокерит - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Брюквин (Соловьёв), 36:50 (1:0). Анттила (Риссанен, Раутанен), 50:48 (1:1).

Победный буллит:

Подшендялов - 2:1.

Место и дата

29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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