Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Йокерит»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московское «Динамо» на своей площадке взяло верх на «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время матча у москвичей заброшенной шайбой отметился Владимир Брюквин, в финской команде точный бросок на счету Марко Анттилы.
В овертайме матча команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу «Динамо» принес точный бросок Артема Подшендялова.
В следующем матче «Динамо» 2 сентября на выезде сыграет с одноклубниками из Риги. «Йокерит» 6 числа встретится в гостях со «Спартаком».
Матч
Динамо - Йокерит - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Брюквин (Соловьёв), 36:50 (1:0). Анттила (Риссанен, Раутанен), 50:48 (1:1).
Победный буллит:
Подшендялов - 2:1.
Место и дата
29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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