Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Йокерит»

Московское «Динамо» на своей площадке взяло верх на «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча у москвичей заброшенной шайбой отметился Владимир Брюквин, в финской команде точный бросок на счету Марко Анттилы.

В овертайме матча команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу «Динамо» принес точный бросок Артема Подшендялова.

В следующем матче «Динамо» 2 сентября на выезде сыграет с одноклубниками из Риги. «Йокерит» 6 числа встретится в гостях со «Спартаком».