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Алексей «Sharkz» Таранда назначен стратегическим тренером Gambit Esports

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Бывший тренер Vega Squadron Алексей «Sharkz» Таранда стал стратегическим тренером состава Gambit Esports по League of Legends.

«Последние две недели Sharkz проходил испытательный срок, помогая команде вести подготовку к плей-офф летнего сезона Континентальной лиги. Коллектив и руководство организации остались довольны его вкладом в тренировочный процесс, поэтому Gambit продолжит работу с Алексеем», — говорится в анонсе организации.

Состав Gambit Esports:  

Александр «PvPStejos» Глазков
Данил «Diamondprox» Решетников    
Михаил «Kira» Гармаш  
Даниэль «Blasting» Кудрин  
Эдуард «Edward» Абгарян  
Дмитрий «Invi» Протасов (главный тренер) 
Алексей «Sharkz» Таранда (cтратегический тренер)  
Антон «Tunes» Бойко (менеджер)

3 сентября в 16:00 (мск) состоится финальный матч летнего сплита Континентальной лиги между Gambit Esports и M19. Победитель представит СНГ на чемпионате мира в Китае.

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