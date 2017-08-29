Алексей «Sharkz» Таранда назначен стратегическим тренером Gambit Esports

Бывший тренер Vega Squadron Алексей «Sharkz» Таранда стал стратегическим тренером состава Gambit Esports по League of Legends.



«Последние две недели Sharkz проходил испытательный срок, помогая команде вести подготовку к плей-офф летнего сезона Континентальной лиги. Коллектив и руководство организации остались довольны его вкладом в тренировочный процесс, поэтому Gambit продолжит работу с Алексеем», — говорится в анонсе организации.



Состав Gambit Esports:



Александр «PvPStejos» Глазков

Данил «Diamondprox» Решетников

Михаил «Kira» Гармаш

Даниэль «Blasting» Кудрин

Эдуард «Edward» Абгарян

Дмитрий «Invi» Протасов (главный тренер)

Алексей «Sharkz» Таранда (cтратегический тренер)

Антон «Tunes» Бойко (менеджер)



3 сентября в 16:00 (мск) состоится финальный матч летнего сплита Континентальной лиги между Gambit Esports и M19. Победитель представит СНГ на чемпионате мира в Китае.



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