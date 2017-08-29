СМИ: Полузащитник «Рубина» перейти на правах аренды в «Бетис»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина может подписать контракт с «Бетисом». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации испанского издания, руководство «Бетиса» рассматривает возможность аренды игрока, так как клуб не готов заплатить за хавбека 10 миллионов евро, которые рассчитывают выручить казанцы за переход полузащитника.

Добавим, что текущий контракт полузащитника с казанской командой рассчитан до 2020 года.

Напомним, что в 2016 году Рочина перешел из «Гранады» в «Рубин». В минувшем сезоне полузащитник провел в составе клуба 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.