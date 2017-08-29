«Спартак» интересуется вингером «Лилля» Эль-Гази

Голландец Анвар Эль-Гази, который выступает на правом фланге атаки французского «Лилля», привлек внимание «Спартака». Об этом сообщает transfermarketweb.com.

Сообщается, что на игрока претендует и «Милан», но российский клуб смог достичь соглашения с «Лиллем» по трансферу. Официальной информации об этом пока нет.

22-летний Анвар Эль-Гази в текущем сезоне провел четыре матча за «Лилль» и забил один мяч. Предыдущим его клубом был «Аякс».

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