«Спартак» интересуется вингером «Лилля» Эль-Гази
Источник: TransfermarketwebКомментарии
Голландец Анвар
Эль-Гази, который выступает на правом фланге атаки французского «Лилля»,
привлек внимание «Спартака». Об этом
сообщает transfermarketweb.com.
Сообщается, что на игрока претендует и «Милан», но российский клуб смог достичь
соглашения с «Лиллем» по трансферу. Официальной информации об этом пока нет.
22-летний Анвар
Эль-Гази в текущем сезоне провел четыре матча за «Лилль» и забил один мяч.
Предыдущим его клубом был «Аякс».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически