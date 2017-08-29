Фелпс предложил Макгрегору поплавать наперегонки
Источник: Twitter.comКомментарии
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американский пловец Майкл Фелпс предложил ирландскому бойцу ММА Конору
Макгрегору посоревноваться в плавании.
«Все эти
разговоры… Может, мы еще и поплаваем наперегонки?», - написал Фелпс в своем
твиттере. Свою запись он сопроводил фото, где он и Макгрегор изображены в
плавательных шапочках.
Напомним, ранее
Конор Макгрегор уступил Флойду Мэйвезеру в боксерском поединке техническим
нокаутом в десятом раунде.
All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 августа 2017 г.
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