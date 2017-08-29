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Фелпс предложил Макгрегору поплавать наперегонки

Источник:  Twitter.comКомментарии

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс предложил ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору посоревноваться в плавании.

«Все эти разговоры… Может, мы еще и поплаваем наперегонки?», - написал Фелпс в своем твиттере. Свою запись он сопроводил фото, где он и Макгрегор изображены в плавательных шапочках.

Напомним, ранее Конор Макгрегор уступил Флойду Мэйвезеру в боксерском поединке техническим нокаутом в десятом раунде.

 


 

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