Фелпс предложил Макгрегору поплавать наперегонки

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс предложил ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору посоревноваться в плавании.

«Все эти разговоры… Может, мы еще и поплаваем наперегонки?», - написал Фелпс в своем твиттере. Свою запись он сопроводил фото, где он и Макгрегор изображены в плавательных шапочках.

Напомним, ранее Конор Макгрегор уступил Флойду Мэйвезеру в боксерском поединке техническим нокаутом в десятом раунде.

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT