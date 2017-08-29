Коутиньо перейдет в «Барселону» за 160 миллионов евро

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо станет игроком «Барселоны». Об этом сообщает Yahoo! Sport.

Сообщается, что представители «Ливерпуля» сказали Коутиньо, что до конца недели он перейдет в «Барселону». Клубы договорились о сумме трансфера. С учетом всех бонусов, она составляет 160 миллионов евро. Также «Ливерпуль» уже ищет бразильцу замену. Среди кандидатов – Тома Лемар («Монако») и Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»).

В прошедшем сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.