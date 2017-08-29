Коутиньо перейдет в «Барселону» за 160 миллионов евро
Источник: Yahoo! SportКомментарии
Бразильский
полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо станет игроком «Барселоны». Об этом
сообщает Yahoo!
Sport.
Сообщается, что
представители «Ливерпуля» сказали Коутиньо, что до конца недели он перейдет в «Барселону».
Клубы договорились о сумме трансфера. С учетом всех бонусов, она составляет 160
миллионов евро. Также «Ливерпуль» уже ищет бразильцу замену. Среди кандидатов –
Тома Лемар («Монако») и Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»).
В прошедшем
сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14
мячей при девяти голевых передачах.
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