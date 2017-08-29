«Монако» приобрел у «Лацио» Бальде Кейта
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Нападающий Бальде
Кейта покинул «Лацио» и перешел в «Монако». Об этом сообщает официальный сайт
монегасков.
Сообщается, что
контракт подписан до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что футболист намерен перейти
в «Ювентус» и не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего
сезона.
В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за
«Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.
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