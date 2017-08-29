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«Монако» приобрел у «Лацио» Бальде Кейта

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Нападающий Бальде Кейта покинул «Лацио» и перешел в «Монако». Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Сообщается, что контракт подписан до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Ювентус» и не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

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