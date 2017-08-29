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«Спорт» ждет от «Спартака» официального предложения по Эвертону

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Представители бразильского «Спорта» (Ресифи) прокомментировали новость о том, что полузащитник команды Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак».

«Мы знаем об интерес «Спартака» к Эвертону и ждем официального предложения. Мы уже общались с его агентом и сказали, что готовы отпустить Эвертона, если будет подходящее предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может купить 20-летнего правого вингера за четыре миллиона евро. Отметим, что 20% экономических прав на бразильца принадлежат его агенту Маринеу Барросу, который получит 20% от дальнейшей суммы перепродажи. Если сделка состоится, то трансфер Эвертона Фелипе станет рекордным в истории «Спорт Ресифи».

В 17 матчах нынешнего сезона атакующий полузащитник забил один гол и сделал две голевые передачи.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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