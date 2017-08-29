«Спорт» ждет от «Спартака» официального предложения по Эвертону
Представители бразильского
«Спорта» (Ресифи) прокомментировали новость о том, что полузащитник команды Эвертон
Фелипе может перейти в «Спартак».
«Мы знаем об
интерес «Спартака» к Эвертону и ждем официального предложения. Мы уже общались
с его агентом и сказали, что готовы отпустить Эвертона, если будет подходящее
предложение.
Ранее
сообщалось о том, что «Спартак» может купить 20-летнего правого вингера за
четыре миллиона евро. Отметим, что 20% экономических прав на бразильца
принадлежат его агенту Маринеу Барросу, который получит 20% от дальнейшей суммы
перепродажи. Если сделка состоится, то трансфер Эвертона Фелипе станет
рекордным в истории «Спорт Ресифи».
В 17 матчах нынешнего сезона атакующий полузащитник забил один
гол и сделал две голевые передачи.
Летнее
трансферное окно закрывается 31 августа.