«Ницца» арендовала у «Барселоны» Марлона на два года
Источник: ФК «Ницца»Комментарии
Защитник «Барселоны»
Марлон Сантос на правах аренды перешел в «Ниццу». Об этом сообщает официальный
сайт французского клуба.
Сообщается, что
аренда рассчитана на два года. При этом через год у «Барселоны» будет право
досрочно прервать аренду.
В прошедшем сезоне
21-летний Марлон провел три матча за первую команду «Барселоны». Также он
провел 22 матча за «Барселону-Б» в Сегунде-Б.
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