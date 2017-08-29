«Ницца» арендовала у «Барселоны» Марлона на два года

Защитник «Барселоны» Марлон Сантос на правах аренды перешел в «Ниццу». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Сообщается, что аренда рассчитана на два года. При этом через год у «Барселоны» будет право досрочно прервать аренду.

В прошедшем сезоне 21-летний Марлон провел три матча за первую команду «Барселоны». Также он провел 22 матча за «Барселону-Б» в Сегунде-Б.