Владимир Воробьев: Артюхин теперь – боевая единица «Динамо»! И я знаю, как его использовать
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев
прокомментировал дебют Евгения Артюхина в своей команде.
- Я знаю,
как использовать Артюхина, - заявил после матча Владимир Воробьев. – Евгений
отныне наша боевая единица. Он и для молодежи будет примером. И на пятачке
поборется в большинстве. В нашей команде много ребят, которые только делают
первые шаги в большом хоккее. Бицадзе, Зайцев, Волков, Марковин, Ефремов,
Сидляров… С приходом Артюхина в «Динамо» появился хороший дядька!
Напомним, что Артюхин дебютировал в «Динамо» в матче с «Йокеритом», где бело-голубые добились победы – 2:1 бул.
Матч
Динамо - Йокерит - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Брюквин (Соловьёв), 36:50 (1:0). Анттила (Риссанен, Раутанен), 50:48 (1:1).
Победный буллит:
Подшендялов - 2:1.
Место и дата
29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция