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Владимир Воробьев: Артюхин теперь – боевая единица «Динамо»! И я знаю, как его использовать

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал дебют Евгения Артюхина в своей команде.

- Я знаю, как использовать Артюхина, - заявил после матча Владимир Воробьев. – Евгений отныне наша боевая единица. Он и для молодежи будет примером. И на пятачке поборется в большинстве. В нашей команде много ребят, которые только делают первые шаги в большом хоккее. Бицадзе, Зайцев, Волков, Марковин, Ефремов, Сидляров… С приходом Артюхина в «Динамо» появился хороший дядька!

Напомним, что Артюхин дебютировал в «Динамо» в матче с «Йокеритом», где бело-голубые добились победы – 2:1 бул.

Матч

Динамо - Йокерит - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Брюквин (Соловьёв), 36:50 (1:0). Анттила (Риссанен, Раутанен), 50:48 (1:1).

Победный буллит:

Подшендялов - 2:1.

Место и дата

29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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