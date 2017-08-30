Владимир Воробьев: Артюхин теперь – боевая единица «Динамо»! И я знаю, как его использовать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал дебют Евгения Артюхина в своей команде.

- Я знаю, как использовать Артюхина, - заявил после матча Владимир Воробьев. – Евгений отныне наша боевая единица. Он и для молодежи будет примером. И на пятачке поборется в большинстве. В нашей команде много ребят, которые только делают первые шаги в большом хоккее. Бицадзе, Зайцев, Волков, Марковин, Ефремов, Сидляров… С приходом Артюхина в «Динамо» появился хороший дядька!

Напомним, что Артюхин дебютировал в «Динамо» в матче с «Йокеритом», где бело-голубые добились победы – 2:1 бул.