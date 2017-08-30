Финальный этап чемпионата России по мотоспорту прошел на Moscow Raceway

Дождливая погода добавила пилотам и механикам команд небольших хлопот. При переходе от дождливой к сухой трассе были падения, одна гонка в классе Supersport прошла под проливным дождём. Но несмотря на погоду и объявленные «дождевые гонки» награды заключительного этапа RSBK-2017 обрели своих героев.

Лидер заезда первой гонки класса Supersport Макар Юрченко (SPB Racing Team) в комфортной для себя скорости завершил гонку первым. Зрелищное противостояние разразилось за последующие позиции. Дмитрий Седин, Дмитрий Майоров и Владимир Карзаев показывали все чудеса скорости и стойкости, попеременно пытаясь нагнать друг друга. Но в пылу борьбы за третье место Дмитрий Седин поймал low-side и его вместе с мотоциклом вынесло за пределы трассы. В итоге «серебро» у Дмитрия Майорова (ЦСКА «DMC» Панавто Ямаха), третьим стал Владимир Карзаев (Crome Racing Team).

Во второй гонке класса Supersport, которая прошла под проливным дождём, почти всю гонку лидировал Макар Юрченко (SPB Racing Team), но досадное падение не позволило ему праздновать вторую победу за день. В итоге первым к финалу приехал Дмитрий Андреев (ЦСКА «DMC» Панавто Ямаха), его одноклубник Дмитрий Майоров - с «серебром», и третьим в итоговом протоколе вновь финишировал Владимир Карзаев (Chrome Racing Team).

Этой гонкой RSBK закончил сезон Российского Супербайка-2017, первая гонка следующего года ждет пилотов и их команды, зрителей и журналистов уже в мае 2018 года.