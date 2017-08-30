Ник Бэйлен: Приятно наконец отличиться за «Трактор»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен – о победном голе в ворота «Металлурга» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Конечно, удалось прочувствовать атмосферу, - приводит слова Бэйлена официальный сайт челябинской команды. – Мы играли с «Металлургом» на межсезонке и уже дважды в сезоне. Все игры были упорными. Когда на таком коротком отрезке играешь три матча, чувствуешь ритм этой игры и пульс дерби.

Определенно, приятно наконец отличиться. Вдвойне приятно, что этот гол стал победным, потому что я пришел в эту команду, чтобы помочь наладить большинство, чтобы команда эффективнее атаковала. В первых трех матчах я «замерз», у меня не шла игра, я зациклился на этом. Сегодня дело пошло. Гол забит, и это очень приятно.