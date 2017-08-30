Ник Бэйлен: Приятно наконец отличиться за «Трактор»
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен – о победном голе в ворота «Металлурга»
(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Конечно, удалось прочувствовать атмосферу, - приводит слова
Бэйлена официальный сайт челябинской команды. – Мы играли с «Металлургом» на
межсезонке и уже дважды в сезоне. Все игры были упорными. Когда на таком
коротком отрезке играешь три матча, чувствуешь ритм этой игры и пульс дерби.
Определенно, приятно наконец отличиться. Вдвойне приятно, что этот гол стал победным, потому что я пришел в эту команду, чтобы помочь наладить большинство, чтобы команда эффективнее атаковала. В первых трех матчах я «замерз», у меня не шла игра, я зациклился на этом. Сегодня дело пошло. Гол забит, и это очень приятно.
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0 - бол.). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1 - бол.).
Место и дата
29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция