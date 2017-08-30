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Ник Бэйлен: Приятно наконец отличиться за «Трактор»

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен – о победном голе в ворота «Металлурга» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Конечно, удалось прочувствовать атмосферу, - приводит слова Бэйлена официальный сайт челябинской команды. – Мы играли с «Металлургом» на межсезонке и уже дважды в сезоне. Все игры были упорными. Когда на таком коротком отрезке играешь три матча, чувствуешь ритм этой игры и пульс дерби.

Определенно, приятно наконец отличиться. Вдвойне приятно, что этот гол стал победным, потому что я пришел в эту команду, чтобы помочь наладить большинство, чтобы команда эффективнее атаковала. В первых трех матчах я «замерз», у меня не шла игра, я зациклился на этом. Сегодня дело пошло. Гол забит, и это очень приятно.

Матч

Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0 - бол.). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1 - бол.).

Место и дата

29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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