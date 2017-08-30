Рафаэль Надаль победил Душана Лайовича на старте US Open

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в матче первого круга US Open победил серба Душана Лайовича со счетом 7:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут, за это время Надаль пять раз подал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил пять двойных ошибок, а в активе Душана один эйс и два брейка.

Во втором круге Рафаэль сыграет с японцем Таро Даниэлем, который переиграл американца Томми Пола.