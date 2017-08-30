Рафаэль Надаль победил Душана Лайовича на старте US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в матче первого круга US Open победил серба Душана Лайовича со счетом 7:6, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут, за это время Надаль
пять раз подал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил пять двойных
ошибок, а в активе Душана один эйс и два брейка.
Во втором круге Рафаэль сыграет с японцем Таро Даниэлем, который переиграл американца Томми Пола.
Матч
Надаль Р. (Испания) - Лайович Д. (Сербия) - 7:6, 6:2, 6:2
Место и дата
29 августа 21:30, , Онлайн-трансляция
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