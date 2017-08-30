Защитник «Валенсии» Абденнур, которым интересовался «Зенит», перешел в «Марсель»

Футбольные клубы «Валенсия» и «Марсель» согласовали условия перехода защитника Аймена Абденнура, сообщает официальный сайт французской команды.

28-летний уроженец Туниса перешел в «Марсель» на правах аренды, сроком на один год с возможностью продления еще на один год. Презентация игрока состоится в среду, 30 августа.

В прошлом сезоне в составе «Валенсии» Абденнур принял участие в 14 матчах, в которых заработал четыре желтых карточки. Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что Айменом интересовался «Зенит», а ряд СМИ объявили о том, что российский клуб уже договорился с «летучими мышами» и игроком о двухлетней аренде.

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