Защитник «Валенсии» Абденнур, которым интересовался «Зенит», перешел в «Марсель»
Источник: ФК «Марсель»Комментарии
Футбольные клубы «Валенсия» и «Марсель»
согласовали условия перехода защитника Аймена Абденнура, сообщает официальный
сайт французской команды.
28-летний уроженец Туниса перешел в «Марсель» на правах аренды, сроком на один год с возможностью продления еще на один год. Презентация
игрока состоится в среду, 30 августа.
В прошлом сезоне в составе «Валенсии» Абденнур принял участие в 14 матчах, в которых заработал четыре желтых карточки. Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.
Стоит отметить, что Айменом интересовался «Зенит», а ряд СМИ объявили о том, что российский клуб уже договорился с «летучими мышами» и игроком о двухлетней аренде.
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