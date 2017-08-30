Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Арруабаррену
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого круга US Open латвийская
теннисистка Елена Остапенко победила испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:2,
1:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 40
минут, за это время Елена дважды подала навылет, семь раз ошиблась при подаче,
а в активе ее соперницы три эйса, пять брейков и две двойные ошибки.
Во втором круге Остапенко встретится с румынкой Сораной Кырстя, которая переиграла голландку Лесли Керкхове.
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Арруабаррена Л. (Испания)
Место и дата
30 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
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