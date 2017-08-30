Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Арруабаррену

В матче первого круга US Open латвийская теннисистка Елена Остапенко победила испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут, за это время Елена дважды подала навылет, семь раз ошиблась при подаче, а в активе ее соперницы три эйса, пять брейков и две двойные ошибки.

Во втором круге Остапенко встретится с румынкой Сораной Кырстя, которая переиграла голландку Лесли Керкхове.