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Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Арруабаррену

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого круга US Open латвийская теннисистка Елена Остапенко победила испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут, за это время Елена дважды подала навылет, семь раз ошиблась при подаче, а в активе ее соперницы три эйса, пять брейков и две двойные ошибки.

Во втором круге Остапенко встретится с румынкой Сораной Кырстя, которая переиграла голландку Лесли Керкхове.

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Арруабаррена Л. (Испания)

Место и дата

30 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

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