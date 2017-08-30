Валерий Белов: Что могли, ребята сделали, «Локомотив» был посвежее

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» с победой. У нас была сложная выездная серия, сегодня четвертый матч. Нам пришлось непросто, особенно во втором периоде.

Тем не менее, могли сравнять в концовке, но к сожалению, не воспользовались своим шансом. Что могли, ребята сделали, соперник, наверное, был посвежее», – приводит слова Белова официальный сайт железнодорожников.