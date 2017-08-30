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Валерий Белов: Что могли, ребята сделали, «Локомотив» был посвежее

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 «Локомотив» с победой. У нас была сложная выездная серия, сегодня четвертый матч. Нам пришлось непросто, особенно во втором периоде.

Тем не менее, могли сравнять в концовке, но к сожалению, не воспользовались своим шансом. Что могли, ребята сделали, соперник, наверное, был посвежее», – приводит слова Белова официальный сайт железнодорожников.

Матч

Локомотив - Витязь - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Лугин 1:51 (1:0). Риссанен (Копейкин, Манкинен), 21:26 (1:1). Тальбо (Крунвалль, Козун), 27:00 (2:1 - бол.). Козун 59:44 (3:1 - п.в.).

Место и дата

29 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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