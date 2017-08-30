Валерий Белов: Что могли, ребята сделали, «Локомотив» был посвежее
Источник: ХК «Локомотив»Комментарии
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов
прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
«Локомотив» с
победой. У нас была сложная выездная серия, сегодня четвертый матч. Нам
пришлось непросто, особенно во втором периоде.
Тем не менее, могли сравнять в концовке, но к сожалению, не воспользовались своим шансом. Что могли, ребята сделали, соперник, наверное, был посвежее», – приводит слова Белова официальный сайт железнодорожников.
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