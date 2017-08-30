Алексей Кудашов: Ожидали игру на быстрых контратаках
Источник: ХК «Локомотив»Комментарии
Главный тренер «Локомотива»
Алексей Кудашов – о победе над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
«Витязь» очень удачно играет в этой выездной серии. Дважды
соперник проиграл по буллитам, то есть мог одержать три победы, так что к игре
готовились серьезно.
В концовке не получилось то, что задумали – почему-то отдали
территорию, дали сопернику контролировать шайбу. Два периода справлялись с
задачей.
Ожидали игру на быстрых контратаках, сыграли от обороны, не дав сопернику воспользоваться своими козырями», – приводит слова Кудашова официальный сайт железнодорожников.
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