Алексей Кудашов: Ожидали игру на быстрых контратаках

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о победе над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Витязь» очень удачно играет в этой выездной серии. Дважды соперник проиграл по буллитам, то есть мог одержать три победы, так что к игре готовились серьезно.

В концовке не получилось то, что задумали – почему-то отдали территорию, дали сопернику контролировать шайбу. Два периода справлялись с задачей.

Ожидали игру на быстрых контратаках, сыграли от обороны, не дав сопернику воспользоваться своими козырями», – приводит слова Кудашова официальный сайт железнодорожников.