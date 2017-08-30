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Стеван Йоветич: Я очень рад перейти в «Монако»

Источник:  ФК «Монако»Комментарии
Стеван Йоветич: Я очень рад перейти в «Монако»
Фото: ФК «Монако»

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич поделился впечатлениями от своего перехода в стан монегасков.

«Я очень рад перейти в «Монако». Это отличный клуб, который играл в полуфинале Лиги чемпионов и стал победителем чемпионата Франции в прошлом сезоне.

 Тут много хороших игроков, потому я и выбрал эту команду для продолжения своей карьеры», – приводит слова Йоветича официальный сайт «Монако».

Напомним, монегаски заплатили «Интеру» за 27-летнего игрока порядка 11 миллионов евро. Стеван подписал четырехлетний контракт с «Монако» – до 2021 года.

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