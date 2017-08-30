Стеван Йоветич: Я очень рад перейти в «Монако»
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Фото: ФК «Монако»
Нападающий «Монако» Стеван Йоветич
поделился впечатлениями от своего перехода в стан монегасков.
«Я очень рад перейти в «Монако».
Это отличный клуб, который играл в полуфинале Лиги чемпионов и стал победителем
чемпионата Франции в прошлом сезоне.
Тут много хороших игроков, потому я и выбрал
эту команду для продолжения своей карьеры», – приводит слова Йоветича
официальный сайт «Монако».
Напомним, монегаски заплатили «Интеру»
за 27-летнего игрока порядка 11 миллионов евро. Стеван подписал четырехлетний
контракт с «Монако» – до 2021 года.
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