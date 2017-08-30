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Вадим Васильев: Йоветич найдет все условия в «Монако» для выражения своего таланта

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Заместитель генерального директора «Монако» Вадим Васильев – о переходе в команду нападающего Стевана Йоветича.

«Мы очень рады приветствовать в команде Йоветича. Он играл в крупнейших чемпионатах и имеет опыт работы на самом высоком уровне. Он отличный игрок. Мы уверены, что Стеван найдет все условия, чтобы в полной мере показать свой талант.

Напомним, монегаски заплатили «Интеру» за 27-летнего игрока порядка 11 миллионов евро. Стеван подписал четырехлетний контракт с «Монако» – до 2021 года.


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