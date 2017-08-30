Андрей Назаров: Много бросали, но голкипер «Лады» держал игру
Главный тренер «Нефтехимика»
Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Лады» (1:3) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
– Закон хоккея «не забиваешь ты - забивают тебе» сегодня сработал в полной
мере, - приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика». – Создавали
много моментов, много бросали, но голкипер противника держал игру.
– Что с Ганзлом, он два периода не играл?
– Пока не могу сказать. Доктор скажет, что с ним.
– Сегодня на реализацию большинства стали выходить ребята из третьего
звена. Чем это было вызвано?
– Ганзл у нас получил травму, и все перемешалось, перестроились планы на игру.
– В целом как оцените домашнюю серию? Что удалось команде, что нет?
– Молодцы, выиграли три игры и сегодня два периода были молодцами. Но, повторюсь, мы не реализовали свои моменты. Хоккей игра жесткая, и до слез бывает обидно, когда ты создаешь моменты, но не забиваешь. Нам еще очень много надо работать, чтобы прибавить в игре.
Матч
Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы:
Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2 - бол.). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3 - п.в.).
Место и дата
29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция